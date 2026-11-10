IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Frühe Anlage
|
10.11.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden IBM-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des IBM-Papiers betrug an diesem Tag 120,22 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,832 IBM-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (246,11 USD), wäre die Investition nun 204,72 USD wert. Damit wäre die Investition 104,72 Prozent mehr wert.
IBM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 230,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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