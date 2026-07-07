Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IBM-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades IBM-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 292,47 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die IBM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,342 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.07.2026 gerechnet (299,52 USD), wäre die Investition nun 102,41 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,41 Prozent angezogen.

IBM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 272,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at