IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Frühes Investment
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17.03.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verloren
IBM-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die IBM-Aktie an diesem Tag 252,97 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 39,530 IBM-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 249,25 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 852,95 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 1,47 Prozent verringert.
IBM wurde am Markt mit 234,64 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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