IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

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IBM-Performance 04.08.2026 16:03:47

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verloren

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen IBM-Einstiegs gewesen.

Am 04.08.2025 wurde die IBM-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 251,98 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,969 IBM-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 898,13 USD, da sich der Wert eines IBM-Papiers am 03.08.2026 auf 226,31 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 898,13 USD entspricht einer negativen Performance von 10,19 Prozent.

Der IBM-Wert an der Börse wurde auf 210,98 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

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