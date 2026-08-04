Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen IBM-Einstiegs gewesen.

Am 04.08.2025 wurde die IBM-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 251,98 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,969 IBM-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 898,13 USD, da sich der Wert eines IBM-Papiers am 03.08.2026 auf 226,31 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 898,13 USD entspricht einer negativen Performance von 10,19 Prozent.

Der IBM-Wert an der Börse wurde auf 210,98 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at