IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Performance unter der Lupe
|
29.09.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verloren
Die IBM-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 279,80 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die IBM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,357 IBM-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 78,87 USD, da sich der Wert eines IBM-Anteils am 28.09.2026 auf 220,67 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,13 Prozent verringert.
IBM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 211,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
|
18:01
|NYSE-Handel Dow Jones am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
28.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
28.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
28.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Start (finanzen.at)
|
25.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.09.26
|Optimismus in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|21.07.26
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.24
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IBM Corp. (International Business Machines)
|195,48
|0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.