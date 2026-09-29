Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in IBM-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die IBM-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 279,80 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die IBM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,357 IBM-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 78,87 USD, da sich der Wert eines IBM-Anteils am 28.09.2026 auf 220,67 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,13 Prozent verringert.

IBM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 211,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at