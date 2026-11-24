IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Rentable IBM-Anlage?
|
24.11.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das IBM-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die IBM-Anteile bei 304,12 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 32,882 IBM-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 7 661,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 233,00 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 23,39 Prozent.
IBM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 213,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Jefferies & Company Inc.
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|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|IBM Hold
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