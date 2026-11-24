Bei einem frühen IBM-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das IBM-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die IBM-Anteile bei 304,12 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 32,882 IBM-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 7 661,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 233,00 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 23,39 Prozent.

IBM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 213,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at