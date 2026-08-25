Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen IBM-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 25.08.2016 wurden IBM-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die IBM-Aktie bei 151,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,597 IBM-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (231,04 USD), wäre die Investition nun 1 524,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,42 Prozent vermehrt.

IBM wurde am Markt mit 222,42 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at