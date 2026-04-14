IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Rentables IBM-Investment?
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14.04.2026 16:03:52
Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: Wäre eine IBM-Kapitalanlage von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Vor 1 Jahr wurde die IBM-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 239,06 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die IBM-Aktie investierten, hätten nun 0,418 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,48 USD, da sich der Wert einer IBM-Aktie am 13.04.2026 auf 237,82 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 0,52 Prozent verkleinert.
IBM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 217,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
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