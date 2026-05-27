Johnson & Johnson Aktie

Johnson & Johnson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

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Lukrative Johnson Johnson-Anlage? 27.05.2026 16:04:11

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Johnson Johnson-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 27.05.2016 wurden Johnson Johnson-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Johnson Johnson-Papiers betrug an diesem Tag 113,06 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investierten, hätten nun 8,845 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 230,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 035,91 USD wert. Mit einer Performance von +103,59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Johnson Johnson bezifferte sich zuletzt auf 563,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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