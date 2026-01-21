Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Johnson Johnson-Aktie gebracht.

Die Johnson Johnson-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Johnson Johnson-Papier 168,74 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,926 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 293,17 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Anteils am 20.01.2026 auf 218,21 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,32 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Johnson Johnson belief sich zuletzt auf 527,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at