Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Johnson Johnson gewesen.

Die Johnson Johnson-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Johnson Johnson-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 160,78 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 62,197 Johnson Johnson-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 948,25 USD, da sich der Wert einer Johnson Johnson-Aktie am 12.05.2026 auf 224,26 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 39,48 Prozent vermehrt.

Johnson Johnson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 532,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at