Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Langfristige Investition
|
13.05.2026 16:04:16
Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren eingefahren
Die Johnson Johnson-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Johnson Johnson-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 160,78 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 62,197 Johnson Johnson-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 948,25 USD, da sich der Wert einer Johnson Johnson-Aktie am 12.05.2026 auf 224,26 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 39,48 Prozent vermehrt.
Johnson Johnson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 532,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
Nachrichten zu Johnson & Johnson
|
13.05.26
|NYSE-Handel Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
13.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Mittwochmittag ab (finanzen.at)
|
13.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
12.05.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
07.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt am Mittag (finanzen.at)
|
07.05.26
|Handel in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Johnson & Johnson
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Johnson & Johnson
|196,44
|-0,16%