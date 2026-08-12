Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Johnson Johnson-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Johnson Johnson-Anteile an diesem Tag bei 175,20 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hat, hat nun 0,571 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 148,29 USD, da sich der Wert einer Johnson Johnson-Aktie am 11.08.2026 auf 259,80 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 48,29 Prozent vermehrt.

Am Markt war Johnson Johnson jüngst 631,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at