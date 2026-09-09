Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Johnson Johnson-Investition im Blick
|
09.09.2026 16:04:00
Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Johnson Johnson-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 168,07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,950 Johnson Johnson-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (269,12 USD), wäre das Investment nun 1 601,24 USD wert. Mit einer Performance von +60,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Johnson Johnson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 663,73 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
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