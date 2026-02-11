Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Johnson Johnson eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Johnson Johnson-Aktie statt. Zum Handelsende standen Johnson Johnson-Anteile an diesem Tag bei 156,13 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Johnson Johnson-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,405 Johnson Johnson-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 526,61 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Anteils am 10.02.2026 auf 238,35 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,66 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Johnson Johnson belief sich jüngst auf 572,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at