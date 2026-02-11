Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Profitable Johnson Johnson-Investition?
|
11.02.2026 16:04:22
Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Johnson Johnson-Aktie statt. Zum Handelsende standen Johnson Johnson-Anteile an diesem Tag bei 156,13 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Johnson Johnson-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,405 Johnson Johnson-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 526,61 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Anteils am 10.02.2026 auf 238,35 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,66 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Johnson Johnson belief sich jüngst auf 572,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
Nachrichten zu Johnson & Johnson
|
06.02.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
04.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.02.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
28.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Johnson & Johnson
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Johnson & Johnson
|202,40
|1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.