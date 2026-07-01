Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Johnson Johnson-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Johnson Johnson-Aktie an diesem Tag 155,92 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,641 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.06.2026 auf 253,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162,88 USD wert. Damit wäre die Investition um 62,88 Prozent gestiegen.

Johnson Johnson wurde am Markt mit 621,80 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at