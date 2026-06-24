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WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

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Johnson Johnson-Investition 24.06.2026 16:05:05

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Johnson Johnson-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 24.06.2016 wurde die Johnson Johnson-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 115,63 USD. Bei einem Johnson Johnson-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 86,483 Johnson Johnson-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 676,30 USD, da sich der Wert einer Johnson Johnson-Aktie am 23.06.2026 auf 239,08 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 20 676,30 USD entspricht einer Performance von +106,76 Prozent.

Johnson Johnson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 555,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com

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