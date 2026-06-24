Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Johnson Johnson-Investition
|
24.06.2026 16:05:05
Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 24.06.2016 wurde die Johnson Johnson-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 115,63 USD. Bei einem Johnson Johnson-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 86,483 Johnson Johnson-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 676,30 USD, da sich der Wert einer Johnson Johnson-Aktie am 23.06.2026 auf 239,08 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 20 676,30 USD entspricht einer Performance von +106,76 Prozent.
Johnson Johnson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 555,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
Nachrichten zu Johnson & Johnson
|
18:02
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
16:02
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.06.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.06.26
|Börse New York: Das macht der Dow Jones am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
23.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
|
18.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
18.06.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
18.06.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Johnson & Johnson
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Johnson & Johnson
|215,75
|1,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen finden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.