Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|
04.03.2026 16:04:15
Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Johnson Johnson-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 106,50 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,390 Johnson Johnson-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 246,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 316,90 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 131,69 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Johnson Johnson eine Börsenbewertung in Höhe von 598,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
