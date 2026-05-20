Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Johnson Johnson gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Johnson Johnson-Aktie statt. Der Schlusskurs des Johnson Johnson-Papiers betrug an diesem Tag 171,07 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,585 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 134,45 USD, da sich der Wert einer Johnson Johnson-Aktie am 19.05.2026 auf 230,00 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 34,45 Prozent vermehrt.

Johnson Johnson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 550,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at