Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Johnson Johnson-Performance
|
04.11.2026 16:03:36
Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Johnson Johnson-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 164,60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Johnson Johnson-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,608 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 266,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161,71 USD wert. Mit einer Performance von +61,71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Johnson Johnson eine Marktkapitalisierung von 651,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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