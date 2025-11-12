Johnson & Johnson Aktie

Langfristige Performance 12.11.2025 16:04:02

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Johnson Johnson gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Johnson Johnson-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Johnson Johnson-Aktie bei 100,27 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investierten, hätten nun 9,973 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Johnson Johnson-Aktie auf 193,83 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 933,08 USD wert. Damit wäre die Investition um 93,31 Prozent gestiegen.

Johnson Johnson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 453,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

