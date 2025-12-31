Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Johnson Johnson-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Johnson Johnson-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 157,38 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hat, hat nun 63,540 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 206,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 13 147,16 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,47 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Johnson Johnson belief sich jüngst auf 499,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at