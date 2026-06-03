Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Johnson Johnson gewesen.

Am 03.06.2025 wurde die Johnson Johnson-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Johnson Johnson-Anteile an diesem Tag bei 154,42 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Johnson Johnson-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64,758 Johnson Johnson-Anteilen. Die gehaltenen Johnson Johnson-Papiere wären am 02.06.2026 14 434,01 USD wert, da der Schlussstand 222,89 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,34 Prozent gesteigert.

Alle Johnson Johnson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 537,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at