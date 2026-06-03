Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Profitabler Johnson Johnson-Einstieg?
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03.06.2026 16:04:19
Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor einem Jahr abgeworfen
Am 03.06.2025 wurde die Johnson Johnson-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Johnson Johnson-Anteile an diesem Tag bei 154,42 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Johnson Johnson-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64,758 Johnson Johnson-Anteilen. Die gehaltenen Johnson Johnson-Papiere wären am 02.06.2026 14 434,01 USD wert, da der Schlussstand 222,89 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,34 Prozent gesteigert.
Alle Johnson Johnson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 537,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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