Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Johnson Johnson-Performance
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29.04.2026 16:04:25
Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Johnson Johnson-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 112,08 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Johnson Johnson-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,892 Johnson Johnson-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Johnson Johnson-Papiers auf 227,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 203,24 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 103,24 Prozent.
Johnson Johnson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 541,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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