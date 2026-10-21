Johnson & Johnson Aktie

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WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

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Johnson Johnson-Anlage 21.10.2026 16:03:39

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Johnson Johnson von vor einem Jahr verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Johnson Johnson von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Johnson Johnson-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Johnson Johnson-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 191,88 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investierten, hätten nun 5,212 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 351,68 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Anteils am 20.10.2026 auf 259,36 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +35,17 Prozent.

Alle Johnson Johnson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 612,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com

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