WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

Rentable JPMorgan Chase-Anlage? 25.02.2026 16:04:28

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in JPMorgan Chase-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 25.02.2016 wurden JPMorgan Chase-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die JPMorgan Chase-Anteile bei 57,01 USD. Bei einem JPMorgan Chase-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,754 JPMorgan Chase-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 521,49 USD, da sich der Wert eines JPMorgan Chase-Papiers am 24.02.2026 auf 297,30 USD belief. Mit einer Performance von +421,49 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase belief sich zuletzt auf 802,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

