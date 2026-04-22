JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

Rentable JPMorgan Chase-Investition? 22.04.2026 16:04:33

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JPMorgan Chase-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das JPMorgan Chase-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren JPMorgan Chase-Anteile an diesem Tag 63,97 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die JPMorgan Chase-Aktie investierten, hätten nun 156,323 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.04.2026 48 929,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 313,00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 389,29 Prozent vermehrt.

JPMorgan Chase markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 854,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

15.04.26 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
15.04.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
14.04.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
01.04.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
17.02.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
