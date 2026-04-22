JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Rentable JPMorgan Chase-Investition?
|
22.04.2026 16:04:33
Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das JPMorgan Chase-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren JPMorgan Chase-Anteile an diesem Tag 63,97 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die JPMorgan Chase-Aktie investierten, hätten nun 156,323 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.04.2026 48 929,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 313,00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 389,29 Prozent vermehrt.
JPMorgan Chase markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 854,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|15.04.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|15.04.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co.
|265,80
|-0,47%