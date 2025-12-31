JPMorgan Chase Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren eingebracht
JPMorgan Chase-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 66,03 USD wert. Bei einem JPMorgan Chase-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 151,446 JPMorgan Chase-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.12.2025 48 980,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 323,42 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +389,81 Prozent.
Zuletzt ergab sich für JPMorgan Chase eine Börsenbewertung in Höhe von 880,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
