JPMorgan Chase Aktie

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WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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Profitable JPMorgan Chase-Investition? 09.09.2026 16:04:00

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in JPMorgan Chase-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das JPMorgan Chase-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das JPMorgan Chase-Papier an diesem Tag bei 66,65 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,004 JPMorgan Chase-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 08.09.2026 5 303,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 353,51 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 430,40 Prozent.

Der Börsenwert von JPMorgan Chase belief sich zuletzt auf 953,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com

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06.05.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
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