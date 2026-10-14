JPMorgan Chase Aktie

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WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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Hochrechnung 14.10.2026 16:03:54

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in JPMorgan Chase-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 14.10.2025 wurde die JPMorgan Chase-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 302,08 USD. Bei einem JPMorgan Chase-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,331 JPMorgan Chase-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen JPMorgan Chase-Aktien wären am 13.10.2026 109,72 USD wert, da der Schlussstand 331,43 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent.

Der Börsenwert von JPMorgan Chase belief sich zuletzt auf 881,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com

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25.09.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
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