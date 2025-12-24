Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in JPMorgan Chase-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 24.12.2020 wurden JPMorgan Chase-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die JPMorgan Chase-Aktie an diesem Tag 124,52 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,031 JPMorgan Chase-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der JPMorgan Chase-Aktie auf 325,93 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 617,49 USD wert. Damit wäre die Investition um 161,75 Prozent gestiegen.

Am Markt war JPMorgan Chase jüngst 878,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at