JPMorgan Chase Aktie

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WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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Lukrative JPMorgan Chase-Anlage? 30.09.2026 16:03:40

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die JPMorgan Chase-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit JPMorgan Chase-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 163,69 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,109 JPMorgan Chase-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 334,98 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 046,43 USD wert. Mit einer Performance von +104,64 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

JPMorgan Chase wurde jüngst mit einem Börsenwert von 895,27 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com

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