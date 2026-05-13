Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren JPMorgan Chase-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 13.05.2021 wurde die JPMorgan Chase-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die JPMorgan Chase-Aktie bei 161,50 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die JPMorgan Chase-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 61,920 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.05.2026 gerechnet (304,88 USD), wäre die Investition nun 18 878,02 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 88,78 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für JPMorgan Chase eine Börsenbewertung in Höhe von 803,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at