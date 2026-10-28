JPMorgan Chase Aktie

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WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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Performance im Blick 28.10.2026 16:03:51

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen JPMorgan Chase-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden JPMorgan Chase-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die JPMorgan Chase-Aktie an diesem Tag 170,36 USD wert. Bei einem JPMorgan Chase-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58,699 JPMorgan Chase-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 710,61 USD, da sich der Wert eines JPMorgan Chase-Anteils am 27.10.2026 auf 335,79 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 97,11 Prozent.

Der Börsenwert von JPMorgan Chase belief sich jüngst auf 893,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com

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25.09.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
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