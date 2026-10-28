JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Performance im Blick
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28.10.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden JPMorgan Chase-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die JPMorgan Chase-Aktie an diesem Tag 170,36 USD wert. Bei einem JPMorgan Chase-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58,699 JPMorgan Chase-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 710,61 USD, da sich der Wert eines JPMorgan Chase-Anteils am 27.10.2026 auf 335,79 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 97,11 Prozent.
Der Börsenwert von JPMorgan Chase belief sich jüngst auf 893,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
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28.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schließt im Plus (finanzen.at)
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28.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
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28.10.26
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|Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
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|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co.
|307,70
|1,25%
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