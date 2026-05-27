Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen JPMorgan Chase-Investment verdienen können.

Am 27.05.2025 wurde das JPMorgan Chase-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das JPMorgan Chase-Papier an diesem Tag bei 265,29 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in JPMorgan Chase-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,769 JPMorgan Chase-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 26.05.2026 1 156,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 306,74 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15,62 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von JPMorgan Chase belief sich zuletzt auf 820,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at