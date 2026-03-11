Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in JPMorgan Chase-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der JPMorgan Chase-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 133,65 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die JPMorgan Chase-Aktie investierten, hätten nun 74,822 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.03.2026 auf 288,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 603,44 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 116,03 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für JPMorgan Chase eine Börsenbewertung in Höhe von 776,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

