JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Rentable JPMorgan Chase-Anlage?
|
11.03.2026 16:04:08
Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der JPMorgan Chase-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 133,65 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die JPMorgan Chase-Aktie investierten, hätten nun 74,822 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.03.2026 auf 288,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 603,44 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 116,03 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für JPMorgan Chase eine Börsenbewertung in Höhe von 776,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
|
16:04
|Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06:00
|JPMorgan marking down loan portfolios of private credit groups (Financial Times)
|
09.03.26
|Börse New York: Dow Jones fällt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
06.03.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|NYSE-Handel So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
06.03.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
04.03.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)