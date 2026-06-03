Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen JPMorgan Chase-Investment gewesen.

Die JPMorgan Chase-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 140,47 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die JPMorgan Chase-Aktie investiert hätte, hätte er nun 71,190 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der JPMorgan Chase-Aktie auf 300,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 425,22 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 114,25 Prozent.

JPMorgan Chase wurde am Markt mit 793,73 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at