Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in JPMorgan Chase-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem JPMorgan Chase-Papier statt. Der Schlusskurs der JPMorgan Chase-Anteile betrug an diesem Tag 267,94 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die JPMorgan Chase-Aktie investiert, befänden sich nun 0,373 JPMorgan Chase-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.02.2026 auf 314,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,51 USD wert. Das entspricht einem Plus von 17,51 Prozent.

Zuletzt verbuchte JPMorgan Chase einen Börsenwert von 837,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at