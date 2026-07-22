JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Langfristige Performance
|
22.07.2026 16:04:18
Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen
Das JPMorgan Chase-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 291,43 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die JPMorgan Chase-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,343 JPMorgan Chase-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,46 USD, da sich der Wert eines JPMorgan Chase-Papiers am 21.07.2026 auf 345,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,46 Prozent gesteigert.
JPMorgan Chase wurde am Markt mit 908,16 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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