JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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Lukrative JPMorgan Chase-Investition? 08.04.2026 16:04:06

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JPMorgan Chase-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JPMorgan Chase-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen JPMorgan Chase-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der JPMorgan Chase-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 127,47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das JPMorgan Chase-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,784 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 297,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 233,31 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 133,31 Prozent gesteigert.

Am Markt war JPMorgan Chase jüngst 796,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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