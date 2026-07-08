JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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JPMorgan Chase-Investment im Blick 08.07.2026 16:04:23

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JPMorgan Chase-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JPMorgan Chase-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in JPMorgan Chase-Aktien gewesen.

Am 08.07.2021 wurde die JPMorgan Chase-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die JPMorgan Chase-Aktie an diesem Tag 150,94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die JPMorgan Chase-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,625 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des JPMorgan Chase-Papiers auf 339,22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 247,38 USD wert. Damit wäre die Investition 124,74 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte JPMorgan Chase einen Börsenwert von 903,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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