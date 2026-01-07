JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler JPMorgan Chase-Einstieg? 07.01.2026 16:04:58

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in JPMorgan Chase-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die JPMorgan Chase-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen JPMorgan Chase-Anteile an diesem Tag bei 243,17 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die JPMorgan Chase-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 41,123 JPMorgan Chase-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.01.2026 13 760,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 334,61 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +37,60 Prozent.

Der Marktwert von JPMorgan Chase betrug jüngst 910,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

mehr Nachrichten