JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Rentabler JPMorgan Chase-Einstieg?
|
07.01.2026 16:04:58
Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen
Die JPMorgan Chase-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen JPMorgan Chase-Anteile an diesem Tag bei 243,17 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die JPMorgan Chase-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 41,123 JPMorgan Chase-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.01.2026 13 760,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 334,61 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +37,60 Prozent.
Der Marktwert von JPMorgan Chase betrug jüngst 910,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
|
07.01.26
|JPMorgan to take over Apple’s $20bn credit card portfolio from Goldman Sachs (Financial Times)
|
07.01.26
|JPMorgan to take over Apple’s $20bn credit card portfolio from Goldman Sachs (Financial Times)
|
07.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.01.26
|Zurückhaltung in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse New York: Dow Jones legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.01.26
|Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gewinne in New York: So steht der Dow Jones mittags (finanzen.at)