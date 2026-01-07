Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in JPMorgan Chase-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die JPMorgan Chase-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen JPMorgan Chase-Anteile an diesem Tag bei 243,17 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die JPMorgan Chase-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 41,123 JPMorgan Chase-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.01.2026 13 760,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 334,61 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +37,60 Prozent.

Der Marktwert von JPMorgan Chase betrug jüngst 910,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

