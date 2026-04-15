Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JPMorgan Chase-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in JPMorgan Chase eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die JPMorgan Chase-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen JPMorgan Chase-Anteile an diesem Tag bei 152,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,572 JPMorgan Chase-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 044,56 USD, da sich der Wert eines JPMorgan Chase-Papiers am 14.04.2026 auf 311,12 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 104,46 Prozent vermehrt.

JPMorgan Chase erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 846,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at