JPMorgan Chase Aktie

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WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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JPMorgan Chase-Anlage unter der Lupe 24.06.2026 16:05:05

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JPMorgan Chase-Investment von vor einem Jahr verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JPMorgan Chase-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in JPMorgan Chase-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der JPMorgan Chase-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 281,26 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35,554 JPMorgan Chase-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.06.2026 auf 334,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 880,11 USD wert. Das entspricht einem Plus von 18,80 Prozent.

Jüngst verzeichnete JPMorgan Chase eine Marktkapitalisierung von 886,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com

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