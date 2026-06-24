JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|JPMorgan Chase-Anlage unter der Lupe
|
24.06.2026 16:05:05
Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JPMorgan Chase-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der JPMorgan Chase-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 281,26 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35,554 JPMorgan Chase-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.06.2026 auf 334,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 880,11 USD wert. Das entspricht einem Plus von 18,80 Prozent.
Jüngst verzeichnete JPMorgan Chase eine Marktkapitalisierung von 886,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
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14:47
|Dimon promotes two potential successors at JPMorgan (Financial Times)
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24.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
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22.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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22.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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22.06.26
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18.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
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Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
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|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
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|DZ BANK
|12:31
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|12:31
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|15.04.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co.
|295,10
|0,43%
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