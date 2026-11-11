JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|JPMorgan Chase-Investition im Blick
|
11.11.2026 16:03:53
Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JPMorgan Chase von vor einem Jahr verdient
JPMorgan Chase-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren JPMorgan Chase-Anteile an diesem Tag 315,62 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,168 JPMorgan Chase-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 083,80 USD, da sich der Wert eines JPMorgan Chase-Anteils am 10.11.2026 auf 342,07 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8,38 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für JPMorgan Chase eine Börsenbewertung in Höhe von 903,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com
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|JPMorgan Chase Outperform
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|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
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Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co.
|309,80
|0,05%
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