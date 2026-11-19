McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|McDonalds-Investment
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19.11.2026 16:03:43
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: Hätte sich ein Investment in McDonalds vor 3 Jahren inzwischen rentiert?
Heute vor 3 Jahren wurden McDonalds-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die McDonalds-Anteile bei 275,75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,363 McDonalds-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der McDonalds-Aktie auf 274,03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,38 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 99,38 USD, was einer negativen Performance von 0,62 Prozent entspricht.
Insgesamt war McDonalds zuletzt 195,01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Bikeworldtravel / Shutterstock.com
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|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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Analysen zu McDonald's Corp.
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|248,70
|0,28%
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