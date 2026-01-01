McDonald's Aktie
01.01.2026
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE feiertags-bedingt kein Handel mit McDonalds-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die McDonalds-Aktie bei 118,14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 84,645 McDonalds-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 870,15 USD, da sich der Wert einer McDonalds-Aktie am 31.12.2025 auf 305,63 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 158,70 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte McDonalds einen Börsenwert von 219,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
