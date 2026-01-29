McDonald's Aktie

McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

Lohnende McDonalds-Investition? 29.01.2026 16:04:02

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McDonalds-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen McDonalds-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der McDonalds-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 123,78 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die McDonalds-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,808 McDonalds-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der McDonalds-Aktie auf 312,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 252,71 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 152,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von McDonalds belief sich zuletzt auf 223,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pola Damonte / Shutterstock.com

