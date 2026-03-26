McDonald's Aktie

McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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Lukrative McDonalds-Anlage? 26.03.2026 16:03:52

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen McDonalds-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die McDonalds-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 123,29 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die McDonalds-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 81,110 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.03.2026 gerechnet (311,70 USD), wäre das Investment nun 25 281,86 USD wert. Damit wäre die Investition 152,82 Prozent mehr wert.

McDonalds wurde jüngst mit einem Börsenwert von 221,34 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

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