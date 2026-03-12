McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Investmentbeispiel
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12.03.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor 3 Jahren abgeworfen
McDonalds-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 262,03 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die McDonalds-Aktie investiert, befänden sich nun 0,382 McDonalds-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (325,21 USD), wäre die Investition nun 124,11 USD wert. Das entspricht einem Plus von 24,11 Prozent.
Jüngst verzeichnete McDonalds eine Marktkapitalisierung von 230,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
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