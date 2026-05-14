Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die McDonalds-Aktie Anlegern gebracht.

Am 14.05.2021 wurde das McDonalds-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 231,72 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die McDonalds-Aktie investiert, befänden sich nun 0,432 McDonalds-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 118,98 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Papiers am 13.05.2026 auf 275,70 USD belief. Damit wäre die Investition um 18,98 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von McDonalds belief sich zuletzt auf 194,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at